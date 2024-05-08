Зміни в мобілізації: хто зі студентів отримає відстрочку

За новим законом про мобілізацію військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову. Втім, дехто зі студентів має право на відстрочку.

Згідно з новим законом про посилення мобілізації, не усі студенти, які мають відстрочку зараз, збережуть таке право і після 18 травня. Про це розповіла юристка ГО "Юридична сотня" Ольга Марко.

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Дехто втратить право на відстрочку, але є певні нюанси

Зміни до правил отримання відстрочки студентами не будуть мати масштабний характер. Також, у деяких випадках, це право зберігатиметься за студентами протягом певного періоду навіть після його втрати.

Проте Закон передбачає застереження, що за ситуації, коли особа через зміни до законодавства втратить право на відстрочку за цією підставою, за нею збережеться таке право до завершення поточного навчального року. Тобто цей навчальний рік вони зможуть закінчити,

– пояснює Ольга Марко.

За словами юристки, новий закон дає право на відстрочку лише тим студентам, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Водночас їх порядок визначений в Законі України "Про освіту":

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Також Марко зазначила, що у період літніх канікул (наприклад, при переході з 2 на 3 на курс) право на відстрочку зберігається. Крім того, випускників не мобілізаційного віку (молодше 25 років) перед вступом до магістратури чи аспірантури не будуть мобілізовувати до армії. Вони фактично ще перебувають у статусі призовника, а не військовозобов’язаного.

Зміни за новим законом про мобілізацію