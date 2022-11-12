Окупанти все ж знищили телевежу у Херсоні: у мережі опублікували фото- та відеодокази

11 листопада російські окупанти покинули Херсон. Втім, під час відступу вони встигли знищити місцеву телевежу.

Росіяни знищили телевежу у Херсоні

У мережі з'являється дедалі більше фото та відео ситуації в місті. На деяких з них видно, що телевежа впала у бік парку, і наразі лежить впоперек.

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Телевежа у Херсоні дійсно була підірвана. Вона лежить на землі. Це відповідає дійсності,

– сказала начальниця військової адміністрації Галина Лугова.

Вона наголосила, що зараз відбуваються кроки з відновлення українського зв'язку. Адже, за її словами, окупанти знищили повністю локації, де були потужні наші зв'язкові станції.

Зруйнована телевежа / Фото з телеграму Медіаплатформи "Вгору"; місцеві телеграм-канали

Який вигляд зараз має телевежу: відео

На Херсонщині з'явилося українське телебачення

На деокупованих територіях Херсонщини починають з'являтись блага цивілізації, що були недоступні за часів окупації, наприклад, українське телебачення. Кирило Тимошенко зазначив, що ворогу не вдалось підірвати усі телевізійні антени, тому вже зараз для херсонців стають доступні українські канали. Він констатував, що сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.

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