Відступати нікуди, – Лукашенко попередив ЄС, що не жартує і захищатиметься

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко звернувся до Європейсього Союзу. Він пообіцяв відповісти на санкції Заходу через міграційну кризу.

Він заявив, що такими діями його не залякати. Окрім цього, наголосив, що Білорусь нікуди не тікатиме.

Зверніть увагу У Польщі закликали виключити Росію та Білорусь з міжнародних організацій

Лукашенко заявив, що захищатиметься

Самоназваний президент відкинув причетність Білорусі до міграційної кризи. За його словами, влада нібито таким ніколи не займалась і не займатиметься.

Санкціями залякують… Добре, подивимось. Вони думають, що я жартуватиму. Нічого подібного. Ми захищатимемось. Далі нам відступати нікуди,

– сказав Лукашенко.

Він вважає, що мігранти намагаються дестабілізувати Білорусь. "Повинен сказати, що зовсім не вдасться. На цей раз їм взагалі нічого не вдасться", – додав він.

Лукашенко пообіцяв відповісти на санкції: дивіться відео

Лукашенко наголосив, що обов'язково відповідатиме на санкції. Він пригрозив, що його слова не варто сприймати несерйозно.

Позиція Білорусі щодо ситуації на кордоні