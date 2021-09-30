Вигадка колективного Заходу, – Лукашенко про входження Білорусі до складу Росії
Джерело:телеграм-канал "Пул Первого"
Олександр Лукашенко заявив, що ідея входження Білорусі до складу Росії є вигадкою "колективного Заходу". Однак армія країни вже стала основою загального військового угруповання на західному напрямку.
За словами Лукашенка, Росія та Білорусь створили фактично єдину армію. Зважаючи на це, у разі конфлікту вся західна частина збройних сил Росії підтримуватиме білоруську державу.
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Питання про приєднання немає
Самопроголошений президент наголосив, що приєднання Білорусі до Росії є "абсолютною дурістю".
За словами Лукашенка, він та Володимир Путін є "досить розмуними", щоб у рамках 2 незалежних держав створити союз, який буде ще сильнішим за унітарний.
Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу,
– заявив самопроголошений президент.
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Інтеграція Росії та Білорусі: коротко
- Олександр Лукашенко та Володимир Путін на початку вересня домовились про створення Союзної держави.
- Крім того, вони не виключили навіть створення Союзного парламенту Росії та Білорусі.
- За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, рішення про створення Союзної держави є досить загрозливим для України.