Під вогнем з ворожих БпЛА та артилерії: як відбувається ротація захисників в Авдіївці
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
17 лютого Головнокомандувач Олександр Сирський ухвалив рішення про вихід українських сил з Авдіївки задля збереження життя бійців. У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, в яких умовах проходила ця ротація.
Відведення українських воїнів з Авдіївки відбувалося в умовах інтенсивних боїв.
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"Гаряча" ротація з Авдіївки
Так, бійці 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади розказують, що майже кожне переміщення наших сил в Авдіївці супроводжували російські безпілотники та артилерія.
Так, військові поділилися відео, на якому зафіксоване влучання ворожого дрона FPV по українському бронетранспортеру, яким евакуйовували наших воїнів. Однак, як видно з кадрів, навіть, попри російський прицільний вогонь, бійці продовжували відстрілюватися від дронів противника на ходу.
Евакуація військових у складних умовах: відео 3-тя окрема штурмова бригада
Розвідники утримували "дорогу життя"
У Головному управлінні розвідки розповіли, що спецпризначенці взяли участь у забезпеченні відходу українських сил з Авдіївки. Так, спочатку їхнім головним завданням була оборона останньої дороги з міста, яку вони утримували протягом тижня, завдаючи втрат російським штрумовим підрозділам.
Коли надійшов наказ про відхід з міста, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ організували евакуаційний коридор.
У ГУР зазначають, що спецпризначенці наразі й надалі утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога.
Оборона Авдіївки та вихід з міста: останні новини
- Протягом кількох місяців ворог сконцентрував основні сили на Авдіївському напрямку. За будь-яку ціну він прагнув оточити місто. Наші захисники тривалий час мужньо тримали оборону, завдаючи противнику шалених втрат.
- Втрат таких масштабів, яких зазнала Росія саме тут, вона ще не зазнавала ніде.
- Втім, Кремлю зазвичай начхати на життя своїх солдатів. Він підтягував до Авдіївки все більше резервів. У лютому 2024 року росіяни зуміли обійти українські позиції та вийти їм у тил на півдні міста, продовжуючи тиск з інших напрямків.
- Приблизно за тиждень до завершення оборони міста Україна вперше за два роки вивела з нього деякі підрозділи 110 ОМБр і відправила потужне підкріплення у вигляді 3-ої окремої штурмової бригади. Як згодом з'ясувалося, таке рішення ухвалили, аби свіжі сили могли забезпечити вихід підрозділів із Авдіївки.
- Так, в останні дні оборони міста співвідношення сил складало один до семи. На захоплення Авдіївки Росія кинула 15 тисяч солдатів.
- У ніч проти 17 лютого Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про рішення вивести особовий склад з Авдіївки. Воїни переходять на оборону на більш вигідних рубежах.
- Крім того, стало відомо, що під час одного з виходів декілька наших бійців потрапили в полон.