Виконати мінські угоди без капітуляції України неможливо, – військовий експерт

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна ні до чого не призведе. Для того щоб були результати, потрібно внести зміни до мінських угод.

Нині мінські домовленості вигідні лише для Росії. Що саме в них потрібно відкоригувати та як це вплине на відносини між країнами – у коментарі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Росії вигідні мінські угоди

За словами Жданова, Росія буде стояти на своєму, тому що вона писала ці мінські домовленості. Кремль не налаштований на їх зміну.

Нам вкрай важливо їх змінити або вийти з них, бо їх виконати без капітуляції України неможливо,

– наголосив Олег Жданов.

На думку військового експерта, закінчити російсько-українську війну навіть без мінських домовленостей можна лише у випадку, якщо Україна визнає її юридично.

За його словами, Захід, зокрема, Німеччина і Франція вимагають від України виконання мінських угод, бо вважають, що це внутрішній конфлікт.

На думку Жданова, Москву повністю влаштовують мінські угоди / Фото Главред

Не можна закінчити те, чого не існує. Юридично війни на міжнародному рівні не існує. І тому всі знають, що є бойові дії, але що це за бойові дії? Україна офіційно не називає це війною і не визначає іншу сторону конфлікту. Наш президент каже, що "ми воюємо з бойовиками". А хто такі бойовики, яка в них належність? Вогонь ніколи так не припиниться,

– додав експерт.

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З ким Україна домовляється про перемир'я

Москва офіційно не визнає свою присутність на Сході України. Тому, пояснив Жданов, виникає запитання, з ким Україна домовляється про перемир'я. Путін намагається таким чином надати легітимності самопроголошеним республікам та змусити українську сторону з ними розмовляти, однак Україна цього не зробить.

Ми не розмовляємо з тими маріонетками, яких призначив Кремль на посади самопроголошених республік. Політично вони нічого не вирішують,

– уточнив він.

Ротація російських військових / Фото "Дзеркало тижня"

Жданов заявив, що Путін постійно заявляє, що "нас там нет". Так, 27 липня 2020 року, коли було оголошено всеосяжне припинення вогню, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наступного дня дав роз'яснення. В ньому говорилося, що Російська Федерація не є стороною конфлікту і не несе відповідальність за виконання зобов'язань "тією стороною".

Хто та сторона? Ось в чому проблема. Ми не можемо змусити ту сторону припинити вогонь, бо ми не визнаємо ту сторону. У нас немає супротивника в цьому конфлікті, немає тої сторони. Захід вважає, що це громадянська війна, тому нас змушують миритися самим із собою. А Путін сидить поруч із Францією та Німеччиною й каже, що він не сторона конфлікту, а миротворець,

– наголосив експерт.

Олег Жданов пояснив, що в самій назві документу мирного протоколу закладена неможливість виконання цього плану. Він зазначає, що поки не буде офіційного визнання іншої сторони конфлікту, з ким Україна воює, і якого характеру цей конфлікт – до тих пір ця війна не закінчиться.

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