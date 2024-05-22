Спікер Джонсон відреагував на ідею України бити по Росії зброєю США
Джерело:Катерина Лісунова
Наша держава звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території. Спікер Майк Джонсон прокоментував таку ідею.
Спікер Палати представників США заявив, що нашій державі потрібно дозволити вести війну з країною-агресоркою так, як ми вважаємо за потрібне. Адже спроба контролювати зусилля на мікрорівні є не дуже хорошою політикою.
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Що каже Майк Джонсон
Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова розповіла спікеру, що його колеги з комітету Палати представників із розвідки опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Байдена дозволити Україні бити по Росії американською зброєю.
Водночас журналістка поцікавилася в американського посадовця його думку стосовно цієї ідеї та те, чи підтримав би він її. Адже в України є зброя від Сполучених Штатів, однак існують обмеження щодо його застосування.
Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч,
– заявив він.
Джонсон також додав, що спроба контролювати зусилля нашої держави на мікрорівні є не дуже хорошою політикою для Сполучених Штатів.
Що цьому передувало
- Так, 22 травня Комітет з розвідки Палати представників США опублікував звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони країни Ллойда Остіна. Представники Конгресу висловили "сильну підтримку" наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії.
- Днями The Wall Street Journal писало, що за даними деяких американських посадовців, запит України, який був зроблений минулого тижня та стосується ударів американською зброєю по цілях у Росії, наразі розглядається.
- Як наголошує WSJ, Сполучені Штати надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для завдавання ударів по цілях на території Росії.
- Сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані. Зокрема, сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території Росії є помилковою.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заборона США та інших країн Заходу бити по території Росії їхньою зброєю допомогла створити у прикордонних областях агресорки певні укриття та спричинила складнощі.