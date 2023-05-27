У добровольців на Бєлгородщині помітили зброю США: у ГУР розповіли, звідки вона в них взялася

Під час рейду в Бєлгородську область з'явилася інформація, що Російський добровольчий корпус використовував американську зброю. Однак це не зовсім так.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк пояснив, що російські добровольчі формування не отримували від України зброї, зокрема тої, яку нам передали партнери. Озброєння, яке вони застосовували при рейді в Бєлгородській області – фактично трофейне.

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Яку зброю використовувати російські добровольці

Міжнародні партнери надають Україні озброєння з умовою, що його не використовуватимуть для атак по території Росії і застосовують її виключно підрозділи регулярних українських військ. Андрій Черняк наголосив, що партнери здійснюють контроль над використанням своєї зброї.

Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана Російському добровольчому корпусу,

– наголосив Черняк.

Представник ГУР МО пояснив, що техніка та зброя, яку використовували російські добровольці, була захоплена в окупантів, які у результаті боїв під Бахмутом чи на інших напрямках отримали її. Тобто росіяни захопили техніку, а добровольці відбили її.

Рейд російських добровольців у Бєлгородську область