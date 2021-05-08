Викрадення екссудді Чауса: за справу взялася СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через зникнення в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса. Його в центрі молдовської столиці Кишинева група озброєних чоловіків викрала 3 квітня.

Про порушення справи повідомили адвокат Олександр Вишневий і дружина Чауса – Світлана. Остання раніше зверталася з заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

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Деталі від адвоката Чауса

Юрист зауважив, що наразі подробиць не знає. Зокрема, не може сказати, за якими статтями відкрили кримінальне провадження. Але пообіцяв про це дізнатися згодом.

Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно статей інформації наразі не маю,

– підкреслив Вишневий.

Він додав, що заяву про злочин подали ще 12 квітня. Щоправда, до цього часу провадження не відкривали.

Крім того, Світлана Чаус переконує, що її зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Натомість очікував на рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

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