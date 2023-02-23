Орбан начебто зібрався до Києва: Сійярто побідкався, що його не запросили

Віктор Орбан може приїхати до Києва. Угорський прем'єр "прославився" своїми скандальними й цинічними заявми та підтримкою Росії.

Деталі розповів скандальний Петер Сійярто. Він заявив, що вже триває підготовка візиту Орбана до Києва.

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Коли візит буде на часі, прем'єр-міністр Угорщини поїде, МЗС зараз працює над його підготовкою,

– заявив Сійярто.

Окрім того, він побідкався, що не отримав запрошення відвідати українську столицю. Сійярто, який нещодавно повернувся з Мінська, заявив, що з радістю відвідає Київ.

Зеленський запросив Орбана

Експерти прогнозують, що пропутінський Орбан, вочевидь, не наважиться приїхати до Києва та на власні очі побачити, які звірства скоїли російські загарбники.

Володимир Зеленський неодноразово запрошував Орбана до Києва. Про це розповіли в Офісі Президента.

"Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", – заявили в ОП.

Тим часом Орбан продовжує просувати кремлівську пропаганду.