Китай надалі просуває свій мирний план: для чого Сі був Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 8 липня знову зустрівся із лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Після минулої поїздки до Китаю минуло 2 місяці. Угорський політик назвав цей візит "третьою зупинкою мирної місії" після Києва та Москви.

Візит Орбана до Пекіна дуже чітко продемонстрував, що Китай є повністю залученим у війну Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив президент ГО Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов.

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"Візит Орбана до Пекіна дуже чітко продемонстрував, що КНР є повністю залучена у російську війну проти України. Він розповідає про війну, що він миротворець. Потім він поїхав до КНР, це прямий зв'язок з головним спонсором Росії, з головним бенефіціаром російської війни", – сказав він.

Зв'язок Орбана з Китаєм

Є інформація, що Орбан надіслав до Євросоюзу цинічного листа про "мир для України". Президент ГО Ліберально-демократична ліга України зазначив, що якщо він правдивий, то прем'єр-міністр Угорщини намагається просувати ідею Пекінської мирної конференції, яку Росія відкрито підтримувала раніше.

У Кремлі неодноразово заявляли, що готові влаштовувати нібито "мирні переговори" лише під модерацією Сі Цзіньпіна. Зараз Орбан заявляє, що це найкращий шлях. Він виголосив вимоги кремлівського диктатора Владіміра Путіна за 2022 рік. Фактично він каже, що "якщо вам не подобаються ці вимоги, йдіть до Пекіна, він відкине більшість пунктів Путіна та Росії, запропонує те, що буде найбільш вигідно КНР".

Це, звісно, стосується окупації українських територій. Далі він наголошує, що будуть жертви. Тут фактично погрози, що буде посилюватися ескалація. Коли Орбан озвучив те, що почув від президента України нашу позицію, одразу після цього ми побачили великий обстріл України 8 липня. Це ще раз доводить великий зв'язок між усім, що робить Росія, і верифікацію з боку Пекіна,

– вважає Артур Харитонов.

Позиція Віктора Орбана: останнє

Вперше за 12 років Віктор Орбан відвідав Київ 2 липня. Вже 5 липня угорський політик здійснив візит до Москви. 8 липня Віктор Орбан прибув у Китай та зустрівся з Сі Цзіньпіном. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Китай – це ключова сила у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після поїздки до Росії написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС листа. Там він нібито виклав "резюме" його переговорів із Владіміром Путіним. У своєму листі угорський прем'єр фактично переказав тези російської пропаганди про "мир для України".