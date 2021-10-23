Він вільна людина, – Болдвіну дозволили подорожувати після трагедії з Гатчінс

Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". Її випадково застрелив актор Алек Болдвін. Жодних обинувачень наразі нікому не пред'являли.

63-річний Болдвін шокований тим, що відбулося. На фотографіях з місця трагічного інциденту, які оприлюднили напередодні у ЗМІ, він має дуже пригнічений вигляд.

Читайте також Режисера, якого разом з українкою поранив Болдвін, вже виписали з лікарні

Актору не обмежували пересування

Коментуючи розслідування загибелі Гатчінс, представник шерифа Хуан Ріос пояснив, що Болдвіну дозволили подорожувати. "Він вільна людина", – зазначив правоохоронець.

У своєму твітері актор написав, що в нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, які охоплюють його після смерті Гатчінс. Він повністю співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною операторки.



Болдвін на знімальному майданчику після трагічного інциденту / Фото

Колеги про загиблу операторку

Сценаристка фільму Мемі Мітчелл розповіла, що стояла поруч з Галиною Гатчінс, коли її застрелили. "Я вибігла, подзвонила в 911 (служба екстреної допомоги – 24 канал) й сказала, щоб направили сюди всіх", – зазначила вона. Колега операторки наголосила, що українка пішла з життя на початку своєї кар'єри. Вона відгукується про загиблу як про дуже талановиту та незвичайну жінку.

Що варто знати про трагедію з Болдвіном та Гатчінс