Він вільна людина, – Болдвіну дозволили подорожувати після трагедії з Гатчінс
Джерело:The Associated Press
Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа". Її випадково застрелив актор Алек Болдвін. Жодних обинувачень наразі нікому не пред'являли.
63-річний Болдвін шокований тим, що відбулося. На фотографіях з місця трагічного інциденту, які оприлюднили напередодні у ЗМІ, він має дуже пригнічений вигляд.
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Актору не обмежували пересування
Коментуючи розслідування загибелі Гатчінс, представник шерифа Хуан Ріос пояснив, що Болдвіну дозволили подорожувати. "Він вільна людина", – зазначив правоохоронець.
У своєму твітері актор написав, що в нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, які охоплюють його після смерті Гатчінс. Він повністю співпрацює зі слідством та підтримує зв'язок з родиною операторки.
Болдвін на знімальному майданчику після трагічного інциденту / Фото
Колеги про загиблу операторку
Сценаристка фільму Мемі Мітчелл розповіла, що стояла поруч з Галиною Гатчінс, коли її застрелили. "Я вибігла, подзвонила в 911 (служба екстреної допомоги – 24 канал) й сказала, щоб направили сюди всіх", – зазначила вона. Колега операторки наголосила, що українка пішла з життя на початку своєї кар'єри. Вона відгукується про загиблу як про дуже талановиту та незвичайну жінку.
Що варто знати про трагедію з Болдвіном та Гатчінс
- Моторошний випадок стався 22 жовтня на зйомках фільму "Іржа". Американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.
- Операторку, яка має українське громадянство, намагалися врятувати, але вона померла у лікарні. Пораненого режисера вже виписали з медичного закладу. Його життю нічого не загрожує.
- Як з'ясували правоохоронці, Болдвін отримав заряджену зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна безпечно використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.
- Колега вбитої – режисер Олександр Федосов – висловився про трагедію. Він зазначив, що трагедія сталася під час зйомки кадру, тому ймовірно, що операторка зняла свою смерть на камеру.