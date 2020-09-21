Він знайде гроші на заставу, – експертка про справу Юрченка
Понад 6 годин триває засідання суду щодо справи Олександра Юрченка. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк повідомила, що після рішення суду народний депутат матиме альтернативне рішення.
В ефірі 24 каналу Дар'я Каленюк зазначила, що навіть якщо суд прийме рішення взяти нардепа під варту, це не означатиме, що він назавжди сяде у в'язницю.
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За її словами, після рішення суду Юрченко повинен запропонувати заставу як альтернативний захист.
Скоріше за все, Юрченко десь візьме гроші на заставу і справа далі "розкидуватиметься", а потім, коли буде достатньо доказів для складання обвинувального акту, перейде до суду,
– зазначила експертка Дар'я Каленюк.
Каленюк нагадала, що записи у справі Юрченка відрізняються від прихованих тим, що вони є доказами – задокументованими відповідно до кримінального процесу. Вона зазначила, що "детективи провели досить продуману операцію: Юрченко взяв хабар, це запротоколено і представлено у суді".
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"Суд погодився з представленими доказами щодо помічника Юрченка, застосував запобіжний захід. Зараз у суді приймають рішення, який запобіжний захід обрати щодо нардепа", – ствердила Каленюк.
Також виконавча директорка ЦПК сказала: "Добре, що Ірина Венедіктова зрозуміла, що вона генеральний прокурор України, а не генеральний прокурор Володимира Зеленського та "Слуг народу".
Справа Юрченка: що відомо
- 15 вересня 2020 року НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передає помічнику Юрченка хабар у 13 тисяч доларів. Ймовірно, готівку помічник мав передати своєму керівнику.
- Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив, що це був аванс за внесення змін у закони про побутові відходи.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику Юрченка.
- 17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для самого Юрченка. Того ж дня нардепа виключили з фракції "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський невдовзі після інциденту з нардепом заявив, що винні "мають сидіти".