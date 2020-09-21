Понад 6 годин триває засідання суду щодо справи Олександра Юрченка. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк повідомила, що після рішення суду народний депутат матиме альтернативне рішення.

В ефірі 24 каналу Дар'я Каленюк зазначила, що навіть якщо суд прийме рішення взяти нардепа під варту, це не означатиме, що він назавжди сяде у в'язницю.

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За її словами, після рішення суду Юрченко повинен запропонувати заставу як альтернативний захист.

Скоріше за все, Юрченко десь візьме гроші на заставу і справа далі "розкидуватиметься", а потім, коли буде достатньо доказів для складання обвинувального акту, перейде до суду,

– зазначила експертка Дар'я Каленюк.

Каленюк нагадала, що записи у справі Юрченка відрізняються від прихованих тим, що вони є доказами – задокументованими відповідно до кримінального процесу. Вона зазначила, що "детективи провели досить продуману операцію: Юрченко взяв хабар, це запротоколено і представлено у суді".

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"Суд погодився з представленими доказами щодо помічника Юрченка, застосував запобіжний захід. Зараз у суді приймають рішення, який запобіжний захід обрати щодо нардепа", – ствердила Каленюк.

Також виконавча директорка ЦПК сказала: "Добре, що Ірина Венедіктова зрозуміла, що вона генеральний прокурор України, а не генеральний прокурор Володимира Зеленського та "Слуг народу".

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