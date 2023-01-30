Жданов припустив, коли в небі України можуть з'явитися західні винищувачі

Польща готова передавати Україні у межах коаліції американські винищувачі F-16, якщо на це надасть згоду США. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Проте отримати їх ми зможемо не раніше ніж відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн" – 14 лютого.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, першими питання надання Україні винищувачів F-16 порушили Нідерланди ще до закінчення минулого "Рамштайна" в січні.

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Останнє слово за США

Він зазначив, що літаки Україна може очікувати у будь-який момент, як буде ухвалене відповідне рішення у складі коаліції

Проте останнє слово в цьому питання за Сполученими Штатами, адже F-16 – американський літак і вони мають право власності на нього,

– наголосив військовий експерт.

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Він нагадав, що українські пілоти готуються з початку літа минулого року керувати цими винищувачами. А з бюджету США було виділено 100 мільйонів доларів саме на підготовку пілотів для України.

"Так що наприкінці лютого – у березні ми зможемо побачити F-16 в українському небі", – вважає Олег Жданов.

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