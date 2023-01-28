Винищувачі для України: що означає ребус від Данілова

Україна в будь-якому випадку отримає всю необхідну зброю від західних партнерів, зокрема, й винищувачі. Своїм ребусом на це натякнув і секретар РНБО Олексій Данілов.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Уже повідомляється про те, що Британія може передати Україні винищувачі.

Важливо Жданов спрогнозував, чи отримає Україна винищувачі від партнерів

Спершу танки, потім авіація

Ступак розповів, що наші західні друзі сказали зачекати, треба спершу розв'язати питання з танками, а потім уже все інше. Хоча німецькі колеги сказали, що "ні", вони взагалі не будуть спілкуватись на тему авіації. Принаймні поки що.

Можливо, це був такий великий трейлер від пана Данілова,

– зазначив експерт Українського інституту майбутнього.

Ступак про те, що означає ребус від Данілова: дивіться відео

Захід надає свою допомогу поетапно

Він продовжив, що є можливості чекати наступного етапу військової допомоги від наших партнерів, але це за рахунок життів наших військових, цивільних, інфраструктури тощо. У наших західних друзів є така стратегія, що вони дають стільки, скільки на їхнє переконання ми можемо переварити, посилити на той момент.

"Вважали, що нам достатньо спочатку Javelin, NLAW. Ми їх переварили, сказали, що все, ми вже переросли цю зброю, нам треба щось цікавіше. Тримайте тоді HIMARS, гаубиці М777. Освоїли. Це як навчання, я бачу, що вони це роблять крок за кроком", – зауважив Ступак.

За його словами, зараз будуть танки. Нам надзвичайно важливо показати, а їм, західним друзям, важливо побачити результативність використання українцями цих танків. Коли буде велика результативність, багато звільнених територій, тоді питання з авіацією буде вирішення.

Давайте нам наступний рівень. Що ж ви топчетесь на місці, посилюйте. Це вже буде не питання,

– наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

Військова допомога Україні: останні новини