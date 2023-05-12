Рішення є у вигляді F-16: в РНБО пояснили, що може захистити від російських авіабомб
Після збиття українськими силами ППО російської ракети "Кинджал", вороги почали залякувати плануючими високоточними авіабомбами. Це безперечно виклик, але Україна готова давати відсіч.
Це в ефірі 24 Каналу прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що українські Сили оборони мають знайти відповідне рішення.
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Буде так само, як з "Кинджалом"
Олексій Данілов відзначив, керівництво країни розуміє усі загрози з боку ворога. Це стосується не тільки авіабомб, про які говорять росіяни, але й інших засобів ураження. І над вирішенням цих питань щодня працюють тисячі людей.
"Коли ми збили "Кинджал", росіяни були у величезному розпачі, бо вони вважали, що цей засіб ураження в жодному разі не можна збити і він має досягати тієї цілі, куди вони його відправляють. Так само буде й з цими засобами ураження", – відзначив чиновник.
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Він додав, що українські фахівці працюють над цим і їм треба трохи часу, щоб розібратися.
Я впевнений, що ми знайдемо рішення як все це ставити на місце. Рішення є у вигляді F-16, але нам трошечки треба набратися терпіння – вони обов'язково будуть в нашому небі, захищатимуть нас з вами і всю нашу країну,
– наголосив Данілов.
Збиття "Кинджалу" та захист українського неба: останні новини
- Вночі 4 травня Україна першою у світі збила балістичну ракету типу "Кинджал" із ЗРК Patriot, який раніше ніколи не уражав подібні цілі. У Повітряних силах цю інформацію підтвердили лише через 2 дні.
- ЗРК Patriot наразі найкращий засіб ППО – універсальний, здатний перехоплювати цілі на великій відстані, має чутливі радари. Наприклад, 4 комплекси можуть прикривати усе велике місто.
- Нещодавно Велика Британія офіційно передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Це може свідчити про те, що отримання західних винищувачів, зокрема й F-16, є цілком реальним. Вони дозволять закрити українське небо на 98%.