Рішення є у вигляді F-16: в РНБО пояснили, що може захистити від російських авіабомб

Після збиття українськими силами ППО російської ракети "Кинджал", вороги почали залякувати плануючими високоточними авіабомбами. Це безперечно виклик, але Україна готова давати відсіч.

Це в ефірі 24 Каналу прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що українські Сили оборони мають знайти відповідне рішення.

Дивіться також Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки

Буде так само, як з "Кинджалом"

Олексій Данілов відзначив, керівництво країни розуміє усі загрози з боку ворога. Це стосується не тільки авіабомб, про які говорять росіяни, але й інших засобів ураження. І над вирішенням цих питань щодня працюють тисячі людей.

"Коли ми збили "Кинджал", росіяни були у величезному розпачі, бо вони вважали, що цей засіб ураження в жодному разі не можна збити і він має досягати тієї цілі, куди вони його відправляють. Так само буде й з цими засобами ураження", – відзначив чиновник.

Олексій Данілов про ситуацію біля Бахмута: дивитись відео

Він додав, що українські фахівці працюють над цим і їм треба трохи часу, щоб розібратися.

Я впевнений, що ми знайдемо рішення як все це ставити на місце. Рішення є у вигляді F-16, але нам трошечки треба набратися терпіння – вони обов'язково будуть в нашому небі, захищатимуть нас з вами і всю нашу країну,

– наголосив Данілов.

Збиття "Кинджалу" та захист українського неба: останні новини