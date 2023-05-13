Зеленського на шляху до Італії супроводжували винищувачі: приголомшливе відео
13 травня президент України прибув до Італії. Такий візит відбувся вперше з початку повномасштабної війни.
Володимир Зеленський у Римі зустрівся з італійським лідером Серджо Маттареллою та планує візит до Папи Римського. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
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Президента на шляху супроводжували винищувачі
Никифоров в інстаграмі опублікував вражаюче відео. Літак українського лідера летів у супроводі винищувачів Eurofighter "Тайфун".
Таким чином Італійські ВПС вітали Зеленського у своїй країні.
Зеленського супроводжували винищувачі: дивіться відео
До слова, державне телебачення Італії повідомило, що під час прибуття президента в небі Риму була заборонена для польотів зона, а озброєну поліцію стратегічно розмістили на високих будівлях.
Невдовзі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі українського та італійського лідерів. Зеленський з Маттареллою говорили про війну та важливість перемоги України. Також велику увагу приділили питанню викрадення Росією українських дітей. Політики розуміють, це необхідно зупинити, повернути дітей додому і покарати росіян.
Поїздки Зеленського: що відомо
- Слід згадати, що на початку травня глава нашої держави був у Фінляндії на зустрічі з лідерами Північної Європи. Власне, тоді зустрівся український президент з фінським колегою Саулі Нііністьо, а також згодом з прем'єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.
- Однією з головних тем поїздки був вступ України в Північноатлантичний альянс. Окрім того, високопоставлені чиновники обговорили розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціативу Києва щодо справедливого миру.
- Вже наступного дня, 4 травня, Зеленський прибув до Нідерландів. Він виступив в парламенті та в Міжнародному кримінальному суді, наголосивши на злочинах Росії.
- Надвечір український президент зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Це вже назвали історичною подією
- Через декілька днів після цього видання Bild написало, що Зеленський у травні може приїхати ще й до Німеччини. Ймовірно, там він зустрінеться та проведе розмову з канцлером Олафом Шольцом.