Зеленського на шляху до Італії супроводжували винищувачі: приголомшливе відео

13 травня президент України прибув до Італії. Такий візит відбувся вперше з початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський у Римі зустрівся з італійським лідером Серджо Маттареллою та планує візит до Папи Римського. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Президента на шляху супроводжували винищувачі

Никифоров в інстаграмі опублікував вражаюче відео. Літак українського лідера летів у супроводі винищувачів Eurofighter "Тайфун".

Таким чином Італійські ВПС вітали Зеленського у своїй країні.

Зеленського супроводжували винищувачі: дивіться відео

До слова, державне телебачення Італії повідомило, що під час прибуття президента в небі Риму була заборонена для польотів зона, а озброєну поліцію стратегічно розмістили на високих будівлях.

Невдовзі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі українського та італійського лідерів. Зеленський з Маттареллою говорили про війну та важливість перемоги України. Також велику увагу приділили питанню викрадення Росією українських дітей. Політики розуміють, це необхідно зупинити, повернути дітей додому і покарати росіян.

Поїздки Зеленського: що відомо