Зеленського на шляху до Італії супроводжували винищувачі: приголомшливе відео

13 травня 2023, 14:43
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13 травня президент України прибув до Італії. Такий візит відбувся вперше з початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський у Римі зустрівся з італійським лідером Серджо Маттареллою та планує візит до Папи Римського. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Президента на шляху супроводжували винищувачі

Никифоров в інстаграмі опублікував вражаюче відео. Літак українського лідера летів у супроводі винищувачів Eurofighter "Тайфун". 

Таким чином Італійські ВПС вітали Зеленського у своїй країні.

Зеленського супроводжували винищувачі: дивіться відео

До слова, державне телебачення Італії повідомило, що під час прибуття президента в небі Риму була заборонена для польотів зона, а озброєну поліцію стратегічно розмістили на високих будівлях.

Невдовзі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив деталі зустрічі українського та італійського лідерів. Зеленський з Маттареллою говорили про війну та важливість перемоги України. Також велику увагу приділили питанню викрадення Росією українських дітей. Політики розуміють, це необхідно зупинити, повернути дітей додому і покарати росіян.

Поїздки Зеленського: що відомо

  • Слід згадати, що на початку травня глава нашої держави був у Фінляндії на зустрічі з лідерами Північної Європи. Власне, тоді зустрівся український президент з фінським колегою Саулі Нііністьо, а також згодом з прем'єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.
  • Однією з головних тем поїздки був вступ України в Північноатлантичний альянс. Окрім того, високопоставлені чиновники обговорили розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціативу Києва щодо справедливого миру.
  • Вже наступного дня, 4 травня, Зеленський прибув до Нідерландів. Він виступив в парламенті та в Міжнародному кримінальному суді, наголосивши на злочинах Росії. 
  • Надвечір український президент зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Це вже назвали історичною подією
  • Через декілька днів після цього видання Bild написало, що Зеленський у травні може приїхати ще й до Німеччини. Ймовірно, там він зустрінеться та проведе розмову з канцлером Олафом Шольцом.

Автор: Анна Романюк