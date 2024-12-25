На Вінниччині через нічну атаку пошкоджено енергетичну інфраструктуру
На Вінниччині 25 грудня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Попри це, завдяки оперативній роботі енергетиків, усі споживачі вже отримали електропостачання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницьку ОВА. За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталі Заболотної, на ранок вдалося повністю відновити живлення в постраждалих районах.
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Нічна атака на Вінниччину
Росіяни регулярно намагаються атакувати критичну інфраструктуру України, але енергетики швидко ліквідовують наслідки ударів, зокрема і на Віниччині.
Дякую усім службам за оперативність,
– наголосила Заболотна.
До слова, Росія також здійснила ракетну атаку на Прикарпаття, спричинивши перебої з електропостачанням. Зокрема, в Бурштині, де розташована однойменна ТЕС, пролунала серія вибухів.
Загалом це вже 13 масована атака на українську енергетику цього року, з початку вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
У Харкові також зафіксували влучання. У поліції Харківської області повідомили, що на Різдво ворог завдав серії ракетних ударів. Загалом постраждали 3 осіб, двоє з них – госпіталізовані. Постраждали чоловіки 39, 45 та 46 років.
Влучання були у 2 районах – Салтівському та Київському. Пошкоджені житлові будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватні автомобілі. Зайнялися пожежі.