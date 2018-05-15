Випуск новин за 10:00: Акція за виборчу реформу. Бойкот Чемпіонату світу в Росії
У випуску новин за 15 травня станом на 10:00 – в усіх містах країни стартувала всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи. Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав українців не їхати на ЧС-2018 у Росії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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