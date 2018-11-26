Випуск новин за 10:00: Полонені українські судна у Керчі. Реакція Радбезу на події в Україні
У випуску новин за 26 листопада станом на 10:00 – росіяни повідомили, що доправили українські кораблі до анексованої ними Керчі, а також стверджують, що поранених тільки троє, а не шестеро.Рада безпеки через ситуацію в Україні скликала екстрену нараду на 11 ранку у Нью-Йорку за місцевим часом, тобто за українським – на 18:00.
Також у випуску:
В Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту піти на такий крок, і Порошенко підтримав пропозицію.
Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.
Джерело: 24 канал
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