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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Випуск новин за 10:00: Полонені українські судна у Керчі. Реакція Радбезу на події в Україні

      Випуск новин 193 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 10:00 – росіяни повідомили, що доправили українські кораблі до анексованої ними Керчі, а також стверджують, що поранених тільки троє, а не шестеро.Рада безпеки через ситуацію в Україні скликала екстрену нараду на 11 ранку у Нью-Йорку за місцевим часом, тобто за українським – на 18:00.

      Також у випуску:

      В Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту піти на такий крок, і Порошенко підтримав пропозицію.

      Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Випуск новин ООН
      Джерело: 24 канал
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