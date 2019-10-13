Випуск новин за 11:00: Смерть дитини в таборі Криму. Виплати євромайданівцям та військовим
У випуску новин за 6 жовтня станом на 11:00 – з табору "Артек" у Криму, де відпочивав підліток, його скерували до лікарні з діагнозом пневмонія. А через декілька годин після госпіталізації медики констатували смерть дитини. Виплати до півтори тисячі гривень до Дня захисника отримають родини постраждалих і загиблих євромайданівців та військових,
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