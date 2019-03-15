Випуск новин за 12:00: НАБУ і корупція в "Укроборонпромі". Пограбування ювелірки у Борисполі
У випуску новин за 15 березня станом на 12:00 – Артем Ситник в ефірі 24 каналу заявив, що скандальні записи розмов Гладковського-молодшого та його приятелів до НАБУ не передавались. Напередодні четверо озброєних чоловіків обікрали ювелірний магазин у Борисполі на суму приблизно 5 мільйонів гривень, грабіжників досі шукають.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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