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      Випуск новин за 12:00: НАБУ і корупція в "Укроборонпромі". Пограбування ювелірки у Борисполі

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 березня станом на 12:00 – Артем Ситник в ефірі 24 каналу заявив, що скандальні записи розмов Гладковського-молодшого та його приятелів до НАБУ не передавались. Напередодні четверо озброєних чоловіків обікрали ювелірний магазин у Борисполі на суму приблизно 5 мільйонів гривень, грабіжників досі шукають.

      Також у випуску:

      Українські військові знищили бойову машину піхоти окупантів вогнем у відповідь.

      Українські військові провели масштабні навчання в Азовському морі із залученням бойових кораблів та військової авіації.

      У двох мечетях у Новій Зеландії відбулась стрілянина, щонайменше 49 людей загинули

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі НАБУ Випуск новин Пограбування Новини Борисполя
      Джерело: 24 канал
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