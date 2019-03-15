Випуск новин за 12:00: НАБУ і корупція в "Укроборонпромі". Пограбування ювелірки у Борисполі

У випуску новин за 15 березня станом на 12:00 – Артем Ситник в ефірі 24 каналу заявив, що скандальні записи розмов Гладковського-молодшого та його приятелів до НАБУ не передавались. Напередодні четверо озброєних чоловіків обікрали ювелірний магазин у Борисполі на суму приблизно 5 мільйонів гривень, грабіжників досі шукають.

Також у випуску: Українські військові знищили бойову машину піхоти окупантів вогнем у відповідь. Українські військові провели масштабні навчання в Азовському морі із залученням бойових кораблів та військової авіації. У двох мечетях у Новій Зеландії відбулась стрілянина, щонайменше 49 людей загинули