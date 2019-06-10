Випуск новин за 12:00: Затримання журналіста у РФ. Політична криза в Молдові

У випуску новин за 10 червня станом на 12:00 – у Москві арештували Івана Голунова, журналіста-розслідувача видання Meduza. За словами колег, йому підкинули наркотики та жорстоко побили. Україна відреагувала на політичну кризу в Молдові: у МЗС закликали запобігти федералізації та уникнути силового протистояння.

Також у випуску: Внаслідок аварії у річку Рось, що на Київщині, потрапили сотні кілограмів небезпечних хімікатів. Попри домовленості про так зване перемир'я, проросійські бойовики минулої доби 26 разів обстріляли позиції Об'єднаних Сил. Сьогодні останній день, коли партії можуть провести з'їзди та сформувати партійні списки на дострокові парламентські вибори.

Джерело: 24 канал