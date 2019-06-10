13:03
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Випуск новин за 12:00: Затримання журналіста у РФ. Політична криза в Молдові

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 червня станом на 12:00 – у Москві арештували Івана Голунова, журналіста-розслідувача видання Meduza. За словами колег, йому підкинули наркотики та жорстоко побили. Україна відреагувала на політичну кризу в Молдові: у МЗС закликали запобігти федералізації та уникнути силового протистояння.

      Також у випуску: 

      Внаслідок аварії у річку Рось, що на Київщині, потрапили сотні кілограмів небезпечних хімікатів. 

      Попри домовленості про так зване перемир'я, проросійські бойовики минулої доби 26 разів обстріляли позиції Об'єднаних Сил.

      Сьогодні останній день, коли партії можуть провести з'їзди та сформувати партійні списки на дострокові парламентські вибори.

       

      blog_ava
      Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      сьогодні
      3472
      Теги: Випуск новин Молдова Новини Росії Журналісти
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Досягнення та невдачі: чим запам'ятається уряд Гройсмана
      сьогодні , 12:30 Досягнення та невдачі: чим запам'ятається уряд Гройсмана
      Тетяна Острікова 123
      Укроборонпром в Перу: как зачистить РФ с рынка Латинской Америки
      сьогодні , 12:00 Укроборонпром в Перу: как зачистить РФ с рынка Латинской Америки
      Андрій Воропаєв 503
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      4751
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      сьогодні , 10:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Володимир Путін – найбільший олігарх Росії, – The Washington Post
      сьогодні , 08:45 Володимир Путін – найбільший олігарх Росії, – The Washington Post
      Світові Медіа 2073
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук