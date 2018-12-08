Випуск новин за 13:00: Заява РФ щодо поранених моряків. Ситуація на фронті
У випуску новин за 8 грудня станом на 13:00 – росіяни зробили абсурдну заяву щодо поранених у Керченській протоці моряків. У ФСБ переконують, що українці травмувалися від обшивки корабля, хоча насправді відомо, що в них стріляли на ураження прикордонники РФ. Бойовики обстріляли позиції українських бійців 13 разів: один військовий загинув, двоє отримали травми.
Також у випуску:
Суд обрав запобіжний захід медикам, які вимагали хабар у ветерана АТО.
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві, який 6 грудня втік із зали Голосіївського суду.
Чому українці продовжують їздити на заробітки до Росії.
Джерело: 24 канал
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