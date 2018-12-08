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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 13:00: Заява РФ щодо поранених моряків. Ситуація на фронті

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 13:00 – росіяни зробили абсурдну заяву щодо поранених у Керченській протоці моряків. У ФСБ переконують, що українці травмувалися від обшивки корабля, хоча насправді відомо, що в них стріляли на ураження прикордонники РФ. Бойовики обстріляли позиції українських бійців 13 разів: один військовий загинув, двоє отримали травми.

      Також у випуску: 

      Суд обрав запобіжний захід медикам, які вимагали хабар у ветерана АТО.

      У Києві затримали підозрюваного у вбивстві, який 6 грудня втік із зали Голосіївського суду.

      Чому українці продовжують їздити на заробітки до Росії.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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