Випуск новин за 14:00: Глава ЄС виступив у Раді. Сценарій РФ на президентських виборах

У випуску новин за 19 лютого станом на 14:00 – на спеціальному засіданні, присвяченому річниці початку агресії Росії в Україні, у Верховній Раді виступив голова Ради Європи Дональд Туск і говорив українською мовою. Спецслужби РФ готували зрив президентських виборів – одразу ж після закриття виборчих дільниць їх агенти мали вийти на віче у Києві та в регіонах нібито через фальсифікації результатів.

Також у випуску: Керівництво Facebook заблокувало сторінки трьох англомовних проектів телеканалу Russia Today. Помер модельєр і креативний директор французького модного дому "Шанель" Карл Лагерфельд, якому було 85 років. Україна і Емірати презентували нову зброю, яку розробили разом.