Випуск новин за 14:00: Глава ЄС виступив у Раді. Сценарій РФ на президентських виборах
У випуску новин за 19 лютого станом на 14:00 – на спеціальному засіданні, присвяченому річниці початку агресії Росії в Україні, у Верховній Раді виступив голова Ради Європи Дональд Туск і говорив українською мовою. Спецслужби РФ готували зрив президентських виборів – одразу ж після закриття виборчих дільниць їх агенти мали вийти на віче у Києві та в регіонах нібито через фальсифікації результатів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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