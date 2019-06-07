Випуск новин за 14:00: Майже пуста Верховна Рада. Слухання у міжнародному суді у Гаазі
У випуску новин за 7 червня станом на 14:00 – вже традиційно щоп'ятниці коридори Верховної Ради порожні, а замість представлених 300 депутатів, працюють лише 50. Сьогодні останній день слухань у міжнародному суді у Гаазі. Там розглядають позов України проти Росії. Наша сторона представила остаточні клопотання за позовом проти Кремля, та контраргументи щодо доводів Росії.
Також у випуску:
Російські найманці підступно обстріляли позиції українських військових з артилерії 122 калібру в районі Новолуганського. Двоє військових загинули, ще вісім зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Окупаційний суд у Сімферополі продовжив на два місяці арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Попри те, що той має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Джерело: 24 канал
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