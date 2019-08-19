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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 14:00: Скандал з дружиною Нетаніяху. Нардеп "Слуги народу" обізвав журналістку

      Випуск новин 109 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 серпня станом на 14:00 – розпочався візит Нетаніяху зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю Сара Нетаніягу кинула хліб на землю. Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

      Також у випуску:

      Один загиблий і троє поранених – таких втрат зазнала Нацгвардія через порушення заходів безпеки під час використання зброї і боєприпасів.

      Сьогодні президент Франції Емануель Макрон зустрінеться із Путіним.

      Власнику готелю"Токіо стар" сьогодні мають обрати запобіжний захід.

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      Теги: Журналісти Біньямін Нетаньяху Випуск новин Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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