Випуск новин за 14:00: Скандал з дружиною Нетаніяху. Нардеп "Слуги народу" обізвав журналістку

У випуску новин за 19 серпня станом на 14:00 – розпочався візит Нетаніяху зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю Сара Нетаніягу кинула хліб на землю. Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.

Також у випуску: Один загиблий і троє поранених – таких втрат зазнала Нацгвардія через порушення заходів безпеки під час використання зброї і боєприпасів. Сьогодні президент Франції Емануель Макрон зустрінеться із Путіним. Власнику готелю"Токіо стар" сьогодні мають обрати запобіжний захід.

Джерело: 24 канал