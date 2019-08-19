Випуск новин за 14:00: Скандал з дружиною Нетаніяху. Нардеп "Слуги народу" обізвав журналістку
У випуску новин за 19 серпня станом на 14:00 – розпочався візит Нетаніяху зі скандальної витівки його дружини. Під час традиційного вітання гостей хлібом і сіллю Сара Нетаніягу кинула хліб на землю. Новообраний "слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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