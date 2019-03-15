Випуск новин за 14:00: Жорстоке побиття дівчинки у Києві. Уникнення підвищення ціни на газ
У випуску новин за 15 березня станом на 14:00 – у Києві однолітки жорстоко побили дівчинку та зняли процес на відео, у постраждалої школярки гематоми під очима. Правоохоронці вже почали шукати жертву й нападників. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче уникнути підвищення ціни на газ, на якому наполягає МВФ.
Також у випуску:
У ЦВК повідомили, що в зоні проведення ООС створять спеціальні виборчі дільниці, щоб українські військові змогли проголосувати.
На час виборів Україна укріпить кордон: з'являться додаткові пости, а на чергування вийдуть 7 тисяч прикордонників.
В одній із шкіл Дніпра трапилося масове отруєння: 13 дітей у лікарні, ще 60 лікуються вдома.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі