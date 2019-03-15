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      Випуск новин за 14:00: Жорстоке побиття дівчинки у Києві. Уникнення підвищення ціни на газ

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 березня станом на 14:00 – у Києві однолітки жорстоко побили дівчинку та зняли процес на відео, у постраждалої школярки гематоми під очима. Правоохоронці вже почали шукати жертву й нападників. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче уникнути підвищення ціни на газ, на якому наполягає МВФ.

      Також у випуску:

      У ЦВК повідомили, що в зоні проведення ООС створять спеціальні виборчі дільниці, щоб українські військові змогли проголосувати.

      На час виборів Україна укріпить кордон: з'являться додаткові пости, а на чергування вийдуть 7 тисяч прикордонників.

      В одній із шкіл Дніпра трапилося масове отруєння: 13 дітей у лікарні, ще 60 лікуються вдома.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Тарифи на газ Володимир Гройсман Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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