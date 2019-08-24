Випуск новин за 15:00: Макрон і Трамп запрошують РФ до G7. Привітання Трампа і королеви
У випуску новин за 24 серпня станом на 15:00 – у французькому курортному місті Біарріц стартує саміт Великої Сімки. Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Канади, США та Японії вкотре зустрінуться без Росії, але може і востаннє. Макрон і Трамп запрошують РФ повернутися. У світі привітали Україну з Днем Незалежності.
Також у випуску:
У Києві завершився Марш захисників.
Як пройшла Хода гідності.
Впродовж минулої доби російські найманці тричі обстріляли позиції ЗСУ.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі