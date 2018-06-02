Випуск новин за 15:00: Обстріл КПП "Майорське". Річниця оборони прикордонної застави у Луганську

У випуску новин за 2 червня станом на 15:00 – проросійські терористи вранці обстріляли КПП "Майорське". На фронті і далі неспокійно, втрат серед наших бійців немає. Рівно чотири роки тому українські прикордонники 8 годин відбивали Луганськ від противника під звуки гімну України.

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