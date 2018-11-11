Випуск новин за 15:00: "Вибори" на окупованих територіях. Марш націоналістів у Польщі

У випуску новин за 11 листопада станом на 13:00 – у ЄС назвали псевдовибори на окупованих територіях Донецьку і Луганську порушенням Мінських домовленостей. СБУ вже відкрила кримінальне провадження проти організаторів "виборів". У Варшаві святкують річницю незалежності та попри заборону проводять марш націоналістів.

Також у випуску: У Парижі відзначають 100-річчя завершення Першої світової війти. Для покращення екосистеми Дніпра у Запоріжжі відбулося зариблення річки.