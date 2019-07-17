16:37
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Випуск новин за 16:00: Новий підозрюваний у справі Кирила Тлявова. Смерть під час затримання

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 липня станом на 16:00 – новий фігурант у справі про вбивство п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. Слідчі стверджують, що він був разом з двома затриманими в момент вистрілу. У Кропивницькому з'ясовують причину смерті 51-річного водія, який помер під час затримання.

      Також у випуску:

      Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою.

      СБУ затримала водія автотягача, який перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук". 

      Рятувальники визволили дитини, яка застрягла в металевій конструкції на дитячому майданчику.

       

      blog_ava
      Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
      сьогодні
      15094
      Теги: Випуск новин Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      сьогодні , 11:00 Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      4365
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
      сьогодні , 16:30 Спортсмени-агітатори: кого українські атлети підтримують перед виборами
      Михайло Гема 35
      Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН
      сьогодні , 15:00 Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН
      Блог Медіа 1910
      Кому вигідне притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, – думка соціолога
      сьогодні , 14:44 Кому вигідне притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, – думка соціолога
      Ірина Поліщук 1340
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук