Випуск новин за 16:00: Новий підозрюваний у справі Кирила Тлявова. Смерть під час затримання
У випуску новин за 17 липня станом на 16:00 – новий фігурант у справі про вбивство п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. Слідчі стверджують, що він був разом з двома затриманими в момент вистрілу. У Кропивницькому з'ясовують причину смерті 51-річного водія, який помер під час затримання.
Також у випуску:
Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою.
СБУ затримала водія автотягача, який перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Рятувальники визволили дитини, яка застрягла в металевій конструкції на дитячому майданчику.
Джерело: 24 канал
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