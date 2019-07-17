Випуск новин за 16:00: Новий підозрюваний у справі Кирила Тлявова. Смерть під час затримання

У випуску новин за 17 липня станом на 16:00 – новий фігурант у справі про вбивство п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. Слідчі стверджують, що він був разом з двома затриманими в момент вистрілу. У Кропивницькому з'ясовують причину смерті 51-річного водія, який помер під час затримання.

Також у випуску: Лефортовський суд Москви продовжив арешт дванадцятьом українським морякам ще на три місяці тримання під вартою. СБУ затримала водія автотягача, який перевозив зенітно-ракетний комплекс "Бук". Рятувальники визволили дитини, яка застрягла в металевій конструкції на дитячому майданчику.

Джерело: 24 канал