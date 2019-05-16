Випуск новин за 16:00: Партія Вакарчука. Канадські депутати у вишиванках

У випуску новин за 16 травня станом на 16:00 – Під час свого виступу Святослав Вакарчук говорив про принципи, на яких буде побудована його політична діяльність. Співак представив своїх політичних партнерів – людей, з якими він планує будувати партію. До всесвітнього дня вишиванки долучитись в Канаді. Тамтешні депутати прийшли на роботу в українському національному вбранні.

Також у випуску: Бойовики обстріляли протипіхотними мінами позиції полку Азов у Травневому. Коломойський прилетів в Україну.

Джерело: 24 канал