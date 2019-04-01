Випуск новин за 16:00: Передання першого протоколу з печатками. Світ про корупцію
У випуску новин за 1 квітня станом на 16:00 – до ЦВК почали привозити перші оригінали протоколів окружних виборчих комісій із мокрими печатками. Саме ці документи надалі стануть доказами волевиявлення українців. Попри президентські вибори в Україні увага західних ЗМІ прикуту до питання української корупції.
Також у випуску:
Результати національного екзитполу збігаються з першими даними ЦВК.
Як відреагували топ-кандидати у президенти на результати виборів.
Джерело: 24 канал
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