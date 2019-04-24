Випуск новин за 16:00: Указ Путіна про паспорти РФ жителям окупованого Донбасу. Переїзд АП
У випуску новин за 24 квітня станом на 16:00 – Володимир Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Переїзд Адміністрації Президента з Банкової , яку ініціює Зеленський, коштуватиме десятки мільйонів доларів.
Також у випуску:
Нападники на активістку Гандзюк пішли на угоду зі слідством, про це повідомили у Генпрокуратурі.
У Києві завершили монтаж найбільшої частини пішохідного мосту, який мешканці столиці уже назвали "мостом Кличка". Він з'єднує Володимирську гірку та "Арку дружби народів".
До Приморського краю в Росії приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин.
Джерело: 24 канал
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