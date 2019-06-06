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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Вирок для виконавців вбивства Гандзюк. Реакція Порошенка на рішення Кучми

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 червня станом на 16:00 – Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс рішення щодо 5 фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк. Їх визнали винними та засудили від 3 до 6 років позбавлення волі. Петро Порошенко розкритикував пропозиції Леоніда Кучми щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

      Також у випуску:

      Другий президент України Леонід Кучма, якого новообраний призначив головою української делегації у Мінську, запропонував не стріляти у відповідь ворогу і навіть зняти економічну блокаду з ОРДЛО. 

      Внаслідок потужних обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – зазнав поранення.

      Верховна Рада ухвалила закон про Тимчасово слідчі комісії, в якому чітко прописана процедура імпічменту.

      blog_ava
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      Теги: Леонід Кучма Випуск новин Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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