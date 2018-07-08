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Випуск новин за 17:00: Аварія з українцями в Росії. Врятування 6 дітей з печери в Таїланді

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 липня станом на 17:00 – в Росії мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою на об'їзній дорозі. Двоє українців загинули у ДТП в Росії. Ще п'ятеро людей отримали поранення. У Таїланді врятували вже шістьох хлопців, які застрягли у печері. Їх передали медикам у польовому госпіталі, а потім – вертольотами відправили до лікарні.

Також у випуску:

У Росії почали називати військові частини на честь українських міст.

8 липня українці та поляки вшановують жертв Волинської трагедії.

На Сумщині проходить фестиваль різбярства.

Теги: Новини Росії Випуск новин Таїланд Діти Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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