Випуск новин за 17:00: Аварія з українцями в Росії. Врятування 6 дітей з печери в Таїланді

Випуск новин за 17:00: Аварія з українцями в Росії. Врятування 6 дітей з печери в ТаїландіВипуск новин 42 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 липня станом на 17:00 – в Росії мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою на об'їзній дорозі. Двоє українців загинули у ДТП в Росії. Ще п'ятеро людей отримали поранення. У Таїланді врятували вже шістьох хлопців, які застрягли у печері. Їх передали медикам у польовому госпіталі, а потім – вертольотами відправили до лікарні.
Також у випуску:
У Росії почали називати військові частини на честь українських міст.
8 липня українці та поляки вшановують жертв Волинської трагедії.
На Сумщині проходить фестиваль різбярства.
Джерело: 24 Канал
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