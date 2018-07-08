Випуск новин за 17:00: Аварія з українцями в Росії. Врятування 6 дітей з печери в Таїланді

У випуску новин за 8 липня станом на 17:00 – в Росії мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою на об'їзній дорозі. Двоє українців загинули у ДТП в Росії. Ще п'ятеро людей отримали поранення. У Таїланді врятували вже шістьох хлопців, які застрягли у печері. Їх передали медикам у польовому госпіталі, а потім – вертольотами відправили до лікарні.

Також у випуску: У Росії почали називати військові частини на честь українських міст. 8 липня українці та поляки вшановують жертв Волинської трагедії. На Сумщині проходить фестиваль різбярства.