Випуск новин за 18:00: Обшуки в компаніях, пов'язаних з Порошенком. Втрати на фронті
У випуску новин за 19 липня станом на 18:00 – в офіси компаній, пов'язаних з Петром Порошенком, сьогодні прийшли детективи Національного антикорупційного бюро і співробітники Спеціалізованої прокуратури. За минулу добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранення.
Також у випуску:
Кирила Вишинського ще на два місяці залишили в СІЗО.
Слідчі обшукали кабінет першого заступника міського голови Миколи Корнійчука, якого підозрюють у відмиванні понад 60 тисяч гривень.
З Москви до України повернулися родичі українських полонених моряків.
Джерело: 24 канал
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