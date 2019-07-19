Випуск новин за 18:00: Обшуки в компаніях, пов'язаних з Порошенком. Втрати на фронті

У випуску новин за 19 липня станом на 18:00 – в офіси компаній, пов'язаних з Петром Порошенком, сьогодні прийшли детективи Національного антикорупційного бюро і співробітники Спеціалізованої прокуратури. За минулу добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранення.

Також у випуску: Кирила Вишинського ще на два місяці залишили в СІЗО. Слідчі обшукали кабінет першого заступника міського голови Миколи Корнійчука, якого підозрюють у відмиванні понад 60 тисяч гривень. З Москви до України повернулися родичі українських полонених моряків.



Джерело: 24 канал