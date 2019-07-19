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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 18:00: Обшуки в компаніях, пов'язаних з Порошенком. Втрати на фронті

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 липня станом на 18:00 – в офіси компаній, пов'язаних з Петром Порошенком, сьогодні прийшли детективи Національного антикорупційного бюро і співробітники Спеціалізованої прокуратури. За минулу добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранення.

      Також у випуску:

      Кирила Вишинського ще на два місяці залишили в СІЗО.

      Слідчі обшукали кабінет першого заступника міського голови Миколи Корнійчука, якого підозрюють у відмиванні понад 60 тисяч гривень.

      З Москви до України повернулися родичі українських полонених моряків.


       

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      Теги: Випуск новин Петро Порошенко НАБУ САП Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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