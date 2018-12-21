Випуск новин за 18:00: Переговори з Росією. Фінальне засідання Верховної Ради у 2018 році

У випуску новин за 21 грудня станом на 18:00 – Україна вкотре ініціює переговори контактної групи щодо обміну полоненими з Росією. Проте у РФ вважають, що у сторін різні підходи до питання. Заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила останнє у 2018 році засідання парламенту у майже порожній залі. До кінця засідання досиділи лише 10 нардепів.

Також у випуску: Підсумки роботи парламентарів за 2018 рік. Як депутати оцінюють роботу Верховної Ради.