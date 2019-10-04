Випуск новин за 18:00: Право на прослушку НАБУ та ДБР. Нові деталі розслідування у США

У випуску новин за 4 жовтня станом на 18:00 – Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримали від Ради дозвіл прослуховувати чиновників. Відповідний законопроєкт ухвалила парламентарі. Конгресмени оприлюднили деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Оновлений звіт склали на основі свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

Також у випуску: Верховна Рада призначила новий склад ЦВК.

Джерело: 24 канал