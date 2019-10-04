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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      Випуск новин за 18:00: Право на прослушку НАБУ та ДБР. Нові деталі розслідування у США

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 жовтня станом на 18:00 – Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримали від Ради дозвіл прослуховувати чиновників. Відповідний законопроєкт ухвалила парламентарі. Конгресмени оприлюднили деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Оновлений звіт склали на основі свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

      Також у випуску:

      Верховна Рада призначила новий склад ЦВК.

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      Теги: Випуск новин НАБУ Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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