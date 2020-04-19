20:39
19 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 19:00: Карантинний Великдень в Україні. Осередки займання у Чорнобильській зоні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 квітня станом на 19:00 – вперше українці святкують Великдень онлайн. Через спалах коронавірусу віряни не могли бути присутніми на святкових службах. На Житомирщині і в Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити пожежі. Про це повідомили в ДСНС.

      Також у випуску:

      Знехтували карантином на Донеччині. Там сотні парафіян прийшли до Святогірської лаври на святкове богослужіння.

      Попри карантин на Тернопільщині до Почаївської Лаври на службу прийшли сотні людей.

      Через карантин українці змушені економити на усьому, зокрема, на оплаті житлово-комунальних послуг.

      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 17:20 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
      Кіно 17430
      сьогодні , 14:32 Знайдемо покидьків: у МВС назвали версії пожеж на Житомирщині та в Чорнобилі
      Новини України 5220
      сьогодні , 14:51 Маємо бути готовими до спалаху коронавірусу у Святогірську, – Мендель
      Новини України 4166
      сьогодні , 16:16 Коронавірус в Росії: за добу підтвердили понад 6000 випадків зараження
      Лікування 267586
      сьогодні , 15:57 На авто і возах: як священники дистанційно освячували кошики – відео з усіх куточків країни
      Новини України 5899
      сьогодні , 14:10 Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: інформація станом на 19 квітня
      Новини України 9062
      сьогодні , 14:15 Великдень, нетиповий для Львова: чи дотримуються у храмах карантину
      Новини України 3854
      сьогодні , 13:52 Натовп на богослужінні у Святогірській лаврі: поліція відкрила провадження
      Новини України 36204
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:30 Головні новини 19 квітня: порушення карантину на Великдень та смог у Харкові
      Альона Захарова
      сьогодні , 19:30 Наслідки пожежі в Чорнобилі та як поліція карає порушників карантину – відео тижня
      Марія Лелека