Випуск новин за 19:00: Карантинний Великдень в Україні. Осередки займання у Чорнобильській зоні

У випуску новин за 19 квітня станом на 19:00 – вперше українці святкують Великдень онлайн. Через спалах коронавірусу віряни не могли бути присутніми на святкових службах. На Житомирщині і в Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити пожежі. Про це повідомили в ДСНС.

Також у випуску: Знехтували карантином на Донеччині. Там сотні парафіян прийшли до Святогірської лаври на святкове богослужіння. Попри карантин на Тернопільщині до Почаївської Лаври на службу прийшли сотні людей. Через карантин українці змушені економити на усьому, зокрема, на оплаті житлово-комунальних послуг.