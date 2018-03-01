Випуск новин за 19:00: Перший зимовий день весни. Повії чекали на Гройсмана під Кабміном
Випуск новин 20:09, 1 березня 356 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 березня станом на 19:00 – південь і центр України паралізувало через снігопади, а на Прикарпатті водоспади скувало кригою. Чинні працівниці секс-індустрії та ті, які вже на пенсії, прийшли під Кабмін вимагати скасування кримінальної відповідальності за заняття проституцією.
Також у випуску:
45 хвилин свого двогодинного виступу перед Федеральними зборами Володимир Путін присвятив успіхам російського військово-промислового комплексу.
Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.
Голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва оштрафували на 8 мільярдів гривень.
Джерело: 24 Канал
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