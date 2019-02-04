Випуск новин за 19:00: Рекордна кількість кандидатів у президенти. Відмови у реєстрації в ЦВК

У випуску новин за 4 лютого станом на 19:00 – ЦВК зареєструвала максимальну кількість кандидатів у президенти за всю історію України, обирати доведеться щонайменше з 30 осіб. У реєстрації відмовили 22 кандидатам, зокрема Петру Симоненку, який висувався від забороненої в Україні комуністичної партії.

Також у випуску: Хто має шанси стати першою леді або першим джентельменом країни. Громадські організації пропонують майбутньому президенту радикальний план боротьби з корупцією.