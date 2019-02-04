Випуск новин за 19:00: Рекордна кількість кандидатів у президенти. Відмови у реєстрації в ЦВК
У випуску новин за 4 лютого станом на 19:00 – ЦВК зареєструвала максимальну кількість кандидатів у президенти за всю історію України, обирати доведеться щонайменше з 30 осіб. У реєстрації відмовили 22 кандидатам, зокрема Петру Симоненку, який висувався від забороненої в Україні комуністичної партії.
Також у випуску:
Хто має шанси стати першою леді або першим джентельменом країни.
Громадські організації пропонують майбутньому президенту радикальний план боротьби з корупцією.
Джерело: 24 канал
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