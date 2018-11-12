Випуск новин за 19:00: Спектакль РФ на псевдовиборах. Чи бути суду над Добкіним
У випуску новин за 12 листопада станом на 19:00 – Російська Федерація розіграла спектакль псевдовиборів у псевдореспубліках зі спостерігачами та пресою. З Михала Добкіна знімали депутатську недоторканність й закидали йому перевищення повноважень й незаконне відчуження землі, потім випустили під заставу. Проте чи піде чиновник під суду насправді – досі невідомо.
Також у випуску:
Реакція світу на псевдовибори у псевдореспубліках.
Як у псевдореспубліках святкували день виборів.
Що хоче Кремль від України, використовучи псевдовибори.
Хто такі Пушилін та Пасічник.
Скільки витратила Росія на псевдовибори.
Гість студії – журналістка 24 каналу Анна Калюжна – про стан справ щодо Кернеса та Добкіна.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі