Випуск новин за 19:00: Зустріч омбудсменів. Напад на журналіста

У випуску новин за 18 червня станом на 19:00 – уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілась у Москві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. У Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка, він був активістом руху "Чесно".

Також у випуску: Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений. Рада Європейського Союзу продожила санкції проти Криму ще на один рік. У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою. В Криму російські окупанти затримали кримську татарку за переписку зі своїм чоловіком.