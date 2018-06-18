Випуск новин за 19:00: Зустріч омбудсменів. Напад на журналіста
У випуску новин за 18 червня станом на 19:00 – уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілась у Москві з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. У Херсоні побили журналіста Сергія Нікітенка, він був активістом руху "Чесно".
Також у випуску:
Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений.
Рада Європейського Союзу продожила санкції проти Криму ще на один рік.
У Маріуполі охорона кафе напала на військового, який вимагав меню українською мовою.
В Криму російські окупанти затримали кримську татарку за переписку зі своїм чоловіком.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі