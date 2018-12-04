Випуск новин за 9:00: Позов України до суду ООН. Вшанування пам'яті Джорджа Буша-старшого
У випуску новин за 4 грудня станом на 9:00 – Росія не виконала рішення Європейського суду з прав людини, за яким вона була зобов’язана подати суду інформацію щодо полонених нею моряків. Через це Україна готує позов до суду ООН. У Вашингтоні триває церемонія прощання з 41 президентом США Джорджем Бушем-старшим. Дональд Трамп разом з дружиною Меланією вже вшанували його пам'ять у ротонді Капітолію.
Також у випуску:
ЄС та США планують розробити спільну позицію щодо тиску на Росію через її агресію.
Росія збільшила кількість військової техніки поблизу кордону з Україною.
Слідство встановило замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк.
Джерело: 24 канал
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