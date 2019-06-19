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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Пентагон надасть допомогу Україні

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 червня станом на 9:00 – російські окупанти продовжують гатити по позиціях ЗСУ. Внаслідок цього один військовий загинув, ще четверо поранені. Пентагон планує виділити 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Кошти використають для купівлі обладнання, підтримки поточних навчальних програм та поточних потреб ЗСУ.

      Також у випуску:

      Найвідоміша мавпа у Франції відсвяткувала 50-річний ювілей у Паризькому зоопарку.

      У США виявили рекордну партію кокаїну порошку – 16 тонн знайшла поліція на кораблі у морському терміналі у Філадельфії.

      Одразу два будинки кримських татар потрапили під приціл окупаційної влади, там проводять обшуки.

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      Теги: Випуск новин Війна Війна на Донбасі Пентагон Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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