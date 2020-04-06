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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Трансляція уроків онлайн. Зниження смертності від коронавірусу в Італії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 6 квітня станом на 9:00 – в Україні стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". На час карантину для учнів 5-11 класів за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали. В Італії знизилась смертність від COVID-19. За минулу добу в країні померло 525 людей. Це – найменша кількість загиблих від 19 березня.

      Також у випуску:

      На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу.

      Королева Великої Британії вп'яте за час правління звернулась до нації.

      Прем'єр-міністр Ірландії повернеться до медичної практики через поширення коронавірусу.

      Коронавірус виявили у малайської тигриці в нью-йоркському зоопарку.

       

       

      Теги: Випуск новин
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