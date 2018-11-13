Випуск новин за 9:00: Транспортний колапс у Черкасах. Загибель українців у Чехії

У випуску новин за 13 листопада станом на 9:00 – другу добу у Черкасах триває неоголошений страйк міських перевізників, які вимагають підняття вартості проїзду та підписання договору з мерією про надання послуг. Четверо громадян України загинули в ДТП у Чехії вранці у неділю 11 листопада, проте відомо про це стало тільки тепер. Українські дипломати у Празі поки не коментували ситуацію.

Також у випуску: На Одещині "бізнесмени" тримали у неволі майже сто людей. Бойовики ХАМАС випустили в бік Ізраїлю три сотні ракет. У Каліфорнії кількість пожеж зросла до 31. Помер знаменитий творець коміксів Стен Лі. Ситуація на фронті.