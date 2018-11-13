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      Випуск новин за 9:00: Транспортний колапс у Черкасах. Загибель українців у Чехії

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 9:00 – другу добу у Черкасах триває неоголошений страйк міських перевізників, які вимагають підняття вартості проїзду та підписання договору з мерією про надання послуг. Четверо громадян України загинули в ДТП у Чехії вранці у неділю 11 листопада, проте відомо про це стало тільки тепер. Українські дипломати у Празі поки не коментували ситуацію.

      Також у випуску:

      На Одещині "бізнесмени" тримали у неволі майже сто людей.

      Бойовики ХАМАС випустили в бік Ізраїлю три сотні ракет.

      У Каліфорнії кількість пожеж зросла до 31.

      Помер знаменитий творець коміксів Стен Лі.

      Ситуація на фронті.

      Теги: Новини Черкас Транспорт Випуск новин Чехія
      Джерело: 24 канал
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