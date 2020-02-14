09:45
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 9:00: Ймовірна зустріч Зеленського з головою Радбезу Росії. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 лютого станом на 9:00 – Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм ПАтрушевим у Омані. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми". За минулу добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях, проте обійшлося без втрат.

      Також у випуску:

      Бразильські вчені зафіксували рекордний максимум температури для льодяного материка – майже 21 градус тепла за Цельсієм.

      Американський Сенат обмежив повноваження Дональду Трампу щодо воєнних дій проти Ірану.

      Україна забере своїх громадян із китайського Уханя наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

      Росія після виборів в ОРДЛО не поверне кордон Україні, – міжнародник
      сьогодні
      10831
      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:20 Мюнхенська конференція з безпеки 2020: чи можна попередити глобальний конфлікт
      Анатолій Максимов 69
      сьогодні , 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      Олександр Бевза 2104
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      1357
      13 лютого , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      800
      сьогодні , 08:40 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      456
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук