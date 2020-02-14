Випуск новин за 9:00: Ймовірна зустріч Зеленського з головою Радбезу Росії. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 14 лютого станом на 9:00 – Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм ПАтрушевим у Омані. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми". За минулу добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях, проте обійшлося без втрат.

Також у випуску: Бразильські вчені зафіксували рекордний максимум температури для льодяного материка – майже 21 градус тепла за Цельсієм. Американський Сенат обмежив повноваження Дональду Трампу щодо воєнних дій проти Ірану. Україна забере своїх громадян із китайського Уханя наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.