Випуск новин за 9:00: Ймовірна зустріч Зеленського з головою Радбезу Росії. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 14 лютого станом на 9:00 – Володимир Зеленський ймовірно зустрічався з главою Ради Безпеки Росії Николаєм ПАтрушевим у Омані. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми". За минулу добу російські найманці 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях, проте обійшлося без втрат.
Також у випуску:
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